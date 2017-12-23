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الرسالة نت - وكالات

أعلن الأهلي السعودي، عن إجراء مهاجمه السوري عمر السومة عملية جراحية ناجحة في كاحل القدم، بمدينة "ميونيخ" الألمانية.

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", إن السومة خضع لعملية جراحية ناجحة، تحت إشراف الجراح الألماني كريستيان كيانست.

وأوضح أن اللاعب سيضع جبيرة مؤقتة لمدة 3 أسابيع، قبل أن يبدأ برنامجا تأهيليا حتى موعد عودته للملاعب.

وكان السومة قد أكد في تصريحات تلفزيونية, أن خضوعه لعملية جراحية قد يتسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهرين, إثر تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل خلال مران فريقه قبل أسبوعين.

يشار إلى أن السومة شارك في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3.