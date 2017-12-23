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غزة - الرسالة نت

أنهى النادي الأهلي تعاقده مع رابع صفقاته في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة.

وقالت مصادر مقربة من الأهلي لـ"الرسالة نت", إن النادي اتفق مع الحارس نايف الغول على الانضمام لصفوف الفريق, تمهيدا للظهور معه في إياب الممتازة.

ولعب الغول منافسات الدور الأول مع الرضوان في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", وظهر معه بصورة جيدة, ما جعل الأهلي يطلب الحصول على خدماته مجددا.

يشار إلى أن الأهلي سبق له التعاقد مع عمر بلح, وأحمد مسعود, وشادي الشريف في الانتقالات الشتوية الجارية.