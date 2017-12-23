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غزة – الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً بوجه عام، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الاحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم واعتباراً من ساعات المساء والليل تسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.