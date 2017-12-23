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أنقرة- الرسالة نت

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية التصويت على "أفضل صورة للأناضول لعام 2017".

وتفحّص أردوغان الصور التي التقطها مصورو وكالة "الأناضول" داخل تركيا وخارجها طوال العام 2017، في تصنيفات "الأخبار" و"الحياة" و"الرياضة".

وفي تنصيف الأخبار، صوّت الرئيس التركي للصورة التي التقطها المصور وسام هشلمون، بمدينة الخليل بالضفة الغربية، للطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما)، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية وعصبت عينيه، أثناء الاحتجاجات الرافضة لاعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وأثارت صورة الأناضول، لاعتقال الجنيدي أصداء واسعة في الرأي العام العالمي.

وفي تصنيف صور "الحياة"، صوّت أردوغان لصورة تتناول قصة مواطن تركي صنع عجلات للأطراف الخلفية لكلب لمساعدته على الحركة بعد أن كان قد تعرض لحادث سير أسفر عن إصابته في رجليه الخلفيتين.

وفي تصنيف "الرياضة" صوّت الرئيس التركي لصورة التقطها المصور عبد الله جوشقون، لفرحة لاعب المنتخب التركي لكرة القدم المبتورة بالفوز ببطولة أوروبا، على المنتخب البريطاني في النهائي، الذي عقد بمدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.