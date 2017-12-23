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غزة– الرسالة نت

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

وبين هنية خلال كلمة له بمناسبة "اليوم العالمي للقدس" أن هذه القرارات تتمثل أن تعترف أمريكا بيهودية الدولة وضم المستوطنات بالكيان الإسرائيلي، وإعلان شطب حق العودة.

وشدد هنية أنه لا يمكن نترك القدس أو نغادرها مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، مضيفاً: "لا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية وإنما انتفاضة عربية وصلت إلى كل مكونات الأمة".

وأكد أن قرار ترامب لن يمر أبدا ولدينا مخزون إستراتيجي هائل، وأن القدس واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية هي عاصمة فلسطين الأبدية.

ودعا هنية السلطة أن تتخذ مواقف واضحة ضد هذا القرار ولا مجال للضبابية بالموقف، وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة والانتفاضة ومراجعة مسيرة التسوية.