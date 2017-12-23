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القدس المحتلة -الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، ثلاثة شبان في مواجهات اندلعت قرب الحي الافريقي الملاصق للمسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عبود أبو اسنينة، ومصطفى أبو اسنينة، ومحمد عسيلة، من شارع الواد، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.

وزعمت قوات الاحتلال أن شبان المنطقة رشقوها بالمفرقعات النارية والحجارة، واستمرت المواجهات في المنطقة وامتدت الى شارع الواد، أطلقت خلالها قنابل صوتية حارقة وغاز سامة