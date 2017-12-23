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موسكو-الرسالة نت

أعلنت روسيا أنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان، مشيرة إلى أن سعي واشنطن لاستخدام القوة في تسوية الأزمة في هذا البلد لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إن موسكو تدعو كابل لبدء حوار بناء مع المعارضة الأفغانية المسلحة، وإنها مستعدة لاستضافة هذا الحوار في موسكو.

وأضافت الوزارة أن دعوات كابل لموسكو بدعم الحوار مع حركة طالبان يمكن تقييمها كمؤشر إيجابي، لكن يجب عدم المبالغة في تقييم القدرات الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ورئيس قسم منطقة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا على اتصال مستمر مع أليس ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي بشأن الملف الأفغاني.