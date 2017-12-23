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غزة - الرسالة نت

فرض نادي بيت لاهيا, عقوبة صارمة على لاعبه حمزة عليان, قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى.

وأوقف بيت لاهيا لاعبه عليان موسمين متتاليين, وفرض غرامة مالية كبيرة عليه قدرها 3000 شيكل, بالإضافة لمنعه من دخول ملعب النادي شمال القطاع خلال فترة الإيقاف.

وأوضح مجلس الإدارة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن العقوبة تأتي بسبب السلوك غير الأخلاقي الذي بدر من اللاعب "مؤخرا", مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد النادي.

يشار إلى أن بيت لاهيا أنهى مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.