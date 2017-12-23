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غزة - الرسالة نت

استشهد صباح اليوم، مواطن فلسطيني شمال قطاع غزة متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام خلال مواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد المواطن شريف العبد شلاش"27عام" ، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إثر إصابته قبل عدة أيام شرق جباليا .

وكان قد استشهد مواطنان وأصيب عشرات آخرين بينهم اثنين بحالة خطيرة في مواجهات اندلعت بعد ظهر أمس الجمعة في عدة محاور في القدس المحتلة والضفة الغربية وشرق قطاع غزة في "جمعة الإرادة" نصرة للقدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن زكريا الكفارنة (24 عامًا) برصاص الاحتلال في الصدر شرق جباليا، إضافةً إلى الشهيد محمد نبيل محيسن (29 عامًا) شرق غزة.

وفي وقت سابق أعلن القدرة عن إصابة 11 مواطنًا بينهم 4 بالرصاص الحي خلال مواجهات شرق خان يونس وشرق رفح في جنوب القطاع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في 157 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والاختناق الشديد.