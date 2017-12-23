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غزة - الرسالة نت

شهد حصاد الأسبوعين الأول والثاني من انتفاضة "حرية القدس المحتلة" استشهاد 9 مواطنًا وإصابة ما يقارب 2381 آخرين بالرصاص الحي والغاز في الضفة الغربية وغزة.

وذكر تقرير إحصائي رصد أحداث الانتفاضة إصابة 37 إسرائيليًا ضمن 735 عملًا للمقاومة شملت إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة تجاه قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأفاد باستشهاد سبعة من الشهداء في قطاع غزة واثنين من الضفة الغربية، فيما أصيب 2381 مواطنًا بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب إعلان (الرئيس الأمريكي) ترمب القدس "عاصمة لإسرائيل".

وسجل التقرير 735 عملًا للمقاومة توزعت بين 126 عملية إلقاء حجارة و51 عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة لأربع محاولات إطلاق نار، وست عبوات ناسفة وثلاث عمليات طعن، وأربع محاولات طعن، فيما أطلق مقاومون من غزة تسعة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وأحصى التقرير 669 نقطة مواجهة منذ اندلاع الانتفاضة، وتصدرت الخليل ورام الله العدد الأكبر من المواجهات بواقع 109 و105 مواجهة على التوالي، تبعتها القدس وغزة وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وطولكرم وأريحا وسلفيت وجنين وطوباس ومناطق فلسطين المحتلة.

وأثار اعتراف ترمب بـ 6 من ديسمبر الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضًا دوليًا واسعًا.