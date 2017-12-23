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رام الله - الرسالة نت

أكد رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا اليوم السبت أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يستهدف مدينة القدس المحتلة فقط إنما تصفية القضية الفلسطينية.

وقال حنا خلال مؤتمر صحفي لرجال دين ورؤساء بلديات لإطلاق رسالة تؤكد الموقف الجماعي الرافض لإعلان ترمب، إن "المسيحيين والمسلمين سيقفون معًا في وجه مشروع ترمب لإفشاله".

واعتبر تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى والمقدسات والأوقاف الإسلامية استهداف لنا كمسيحيين كما هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني.

وأشار المطران حنا إلى أن مدينة القدس مستهدفة ومستباحة، و"كلكم تعلمون ما يحدث بحق المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا على أنه "لا توجد قوة في العالم قادرة على اقتلاعنا من جذورنا الوطنية".

وأثار اعتراف ترمب بـ6 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضًا دوليًا واسعًا.