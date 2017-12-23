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رام الله - الرسالة نت

قال عبد المجيد شديد شقيق الأسير أنس إبراهيم عبد المجيد شديد (21 عامًا) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل، إن محاكم الاحتلال جددت أمس اعتقال شقيقه إدارياً لمدة ستة أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف شديد خلال حديثه لـ"إذاعة صوت الأسرى" أنه كان من المقرر الإفراج يوم أمس عن شقيقه بعد انتهاء فترة حكمه الإداري بالسجن ستة أشهر، إلا أن عائلته فوجئت بتجديد اعتقاله.

وأوضح أن شقيقه معتقل منذ 14 من يونيو الماضي، بعد استدعائه للمقابلة في مركز الارتباط الإسرائيلي بالخليل، ولم يمضي على إطلاق سراحه سوى 27 يومًا فقط بعد أن أمضى 9 أشهر في الاعتقال الإداري خاض خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 88 يومًا متتالية، احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي.

ولفت إلى أن إدارة السجون لم توجه لشقيقه القابع في سجن "هداريم" أي تهمة سوى ملف سري وخطير، مؤكدًا على أنه يعاني من آلام في الكلى ودوخة تمنعه من الحركة ولا يتناول سوى المسكنات.