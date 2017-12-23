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الرسالة نت - وكالات

افتتح لويس سواريز النتيجة في مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وجاء هدف سواريز في الدقيقة 54, بعد توغل جميل من إيفان راكيتيتش, بسبب الحراسة الفردية التي أراد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فرضها على ليونيل ميسي، بتكليف ماثيو كوفاسيتش بمراقبته مهما كان الوضع على أرضية الملعب.

ولاحظ الجميع أنه كان بإمكان كوفاسيتش الضغط على راكيتيتش في وسط الملعب، إلا أنه فضّل البقاء مع ميسي، امتثالا لأوامر زيدان على الأرجح، ما جعل لاعب برشلونة ينطلق حرا ويمرر لزميله سيرجي روبيرتو الذي أهدى الكرة لسواريز.