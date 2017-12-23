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الرسالة نت - وكالات

سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لـ"الكلاسيكو" برصيد 25 هدفا, متفوقا على "أسطورة" ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 18 هدفا.

وبهذا الهدف رفع "البرغوث" رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي العالم, متفوقا على نجوم كبار أمثال: كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، وأدينسون كافاني, وهاري كين.

أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافا لفريق واحد، بعدما أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفا لبايرن ميونخ.

وأخيرا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 15 هدفا، يليه زميله لويس سواريز وسيموني زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.