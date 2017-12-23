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الضفة المحتلة - الرسالة نت

قال وزير المالية شكري بشارة إن الإيرادات المالية المتوقع تحصيلها من قطاع غزة كفيلة بتغطية مشاريع اقتصادية وحيوية تم تأجيلها في السابق في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بشارة خلال حفل افتتاح جامعة الاستقلال في الضفة المحتلة صباح اليوم أن هناك توجه من قبل الحكومة الفلسطينية ورئيسها رامي الحمد الله بتواصل الدعم المالي لإقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية في الضفة بعد تحصيل الجباية والايرادات الخاصة بقطاع غزة.

ومن المتوقع أن يصل إلى قطاع غزة يوم غد الأحد وزير المالية شكري بشارة على رأس وفد من الوزارة، ويتضمن الوفد عدد من المدراء العامون لوزارة المالية وعلى رأسهم وكيل الوزارة فريد غنام وذلك عبر معبر بيت حانون.