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واشنطن - الرسالة نت

قال مسؤول العلاقات الدولية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون إيلي، إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس لم يكن قرارا جديدا.

وأضاف إيلي في حديث لتلفزيون "CNN" الأمريكي مساء الجمعة، أن الإدارة الأمريكية كانت تتخوف من غضب الشعب الفلسطيني الذي كان ساخطا على الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل).

وأوضح أن الإدارة الأمريكية ساعدت في تبديل القيادة الفلسطينية، "أوصلنا الرئيس محمود عباس إلى السلطة من أجل تنفيذ خططنا، وكلّي ثقة أن عباس سيساعدنا في تنفيذ هذا القرار، وقرارات مستقبلية تتعلق بالقضية الفلسطينية، سيما وأننا نمتلك التغيير في كل وقت".

وتابع إيلي: "إننا في الإدارة الأمريكية نساعد عباس في كثير من المواقف، وأوجدنا التنسيق الأمني لحماية مكانة عباس السياسية، وعباس يعي ذلك".