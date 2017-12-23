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الرسالة نت - وكالات

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي, بعدما اكتسح نظيره بورنموث (4-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وسجل رباعية السيتي سيرجيو أغويرو "هدفين" (27 و79), ورحيم سترلينغ (53), ودانيلو لويز دا سيلفا (85).

ورفع الفائز رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى, فاز نيوكاسل على وست هام (3-2), وستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون (3-1), وبرايتون على واتفورد (1-0), وتعادل إيفرتون مع تشيلسي (0-0).