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نواكشوط-الرسالة نت

التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني (الحزب الحاكم) سيدي محمد ولد محم مساء السبت وفدًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل.

وتناول اللقاء، وفق صحيفة الجمهورية الموريتانية، آخر التطورات في موضوع القدس والقضية الفلسطينية وموضوع المصالحة.

وقال مشعل إن الوفد "يقوم بزيارة ودية لتثمين مواقف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من القضية الفلسطينية بصفة عامة وقضية القدس بصفة خاصة".

وشكر مشعل الحزب على مواقفه الواضحة والسريعة من جميع ملفات القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس.