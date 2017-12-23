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سلفيت-الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت عائلة بأكملها خلال محاولتها منع قوات الاحتلال من اعتقال أحد أطفالها في بلدة حارس غرب مدينة سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتى يوسف حسني سلطان قرب جدار الفصل العنصري واعتدوا عليه بالضرب فهب والده للدفاع عنه.

وأضافت المصادر أن والده وابنيه ووالدته حاولوا منع الجنود من اعتقال ابنهم مؤكدين أن تواجده في أرضهم قرب الجدار أمر طبيعي ولكن الجنود اعتدوا عليهم جميعا واعتقلوهم .

وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة التي تنتشر بها بشكل مستمر وتحاول فرض أمر واقع بمنع المواطنين من دخول أراضيهم في المنطقة.