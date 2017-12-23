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الخليل-الرسالة نت

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عصر اليوم السبت، بأن الأسير المسن رزق الرجوب (61 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، رفض قرار الاحتلال بتخيّره بين بالإبعاد أو الاعتقال الإداري، وقرر الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بدأ من غد الأحد.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الرجوب اعتقل بتاريخ 2017/11/27، وتفاجئ بعرض محكمة عوفر العسكرية، الذي رفضه جملة وتفصيلا بإبعاده خارج البلاد، مؤكداً أنه لن يتراجع عن إضرابه إلا بالإفراج عنه أو تقديم لائحة اتهام ضده، ومشددا على أن الاحتلال لا يملك أية مبررات لاعتقاله ومحاكمته.

ولفتت إلى أن أن قوات الاحتلال قامت قبل أربعة شهور باقتحام منزل المسن الرجوب، وصادرت مركبيتن تعود ملكيتهما له، كما تم مصادرة مركبة أخرى عند اعتقاله.

يشار إلى أن المسن رجوب أب لخمسة أبناء وأسير محرر، تعرض لعدة اعتقالات أمضى خلالها 23 عاماً في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام قضاها في الاعتقال الإداري.