تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

اشترط النادي الإسماعيلي الحصول على 100 مليون جنيه مصري, نظير الموافقة على رحيل حارس مرماه محمد عواد صوب الأهلي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى رغبة الأهلي في الحصول على خدمات عواد خلال الفترة المقبلة, بسبب أزمة حراسة المرمى بالفريق.

وقال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي: "رئيس نادينا طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي الحصول على 100 مليون جنيه للاستغناء عن عواد".

وأضاف: "عواد لو استمر بنفس مستواه، لن يستطيع أي حارس آخر أن يلعب مكانه في منتخب مصر خلال كأس العالم 2018 في روسيا".

وتابع: "كيف لنا أن نستغني عن نجم الفريق ونحن ننافس على لقب الدوري, أعتقد أنه أمر غير مقبول".