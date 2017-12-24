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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أبدى رغبته في الانضمام لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية, أن صلاح يتطلع للانضمام إلى صفوف ريال مدريد, من أجل تحقيق حلمه باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأوضحت "ديلي إكسبريس" أن اللاعب المصري طلب من رامي عباس وكيل أعماله، فتح قنوات اتصال مع مسؤولي ريال مدريد, لبحث إمكانية إتمام صفقة انتقاله لصفوف "الملكي".

يشار إلى أن صلاح يتألق مع ليفربول هذا الموسم منذ انضمامه لصفوفه الصيف الماضي, إذ أحرز معه 21 هدفا وصنع 6 خلال 27 مباراة خاضها في جميع البطولات.