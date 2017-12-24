تصغير الخط تكبير الخط

نابلس- الرسالة نت

اندلعت مساء السبت مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم واسع شنه المستوطنون.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما إيهاب قط، أن نحو 100 مستوطن من "يتسهار" هاجموا المنطقة الجنوبية بالبلدة، وتصدى لهم الأهالي بعد إطلاق دعوات عبر سماعات المساجد لصد الهجوم.

وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز.

وقالت وزارة الصحة إن ستة إصابات وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس منها إصابة متوسطة بالرصاص الحي وخمس إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط