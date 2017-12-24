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غزة - الرسالة نت

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم واعتباراً من ساعات المساء والليل تسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

الاثنين يستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شماية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من :

1-شدة سرعة الرياح.

2 – تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.