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غزة - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدن الضفة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس عرف منهم، نبيل سدر، وهشام البشيتي، وجبريل بلاله، ويزن حشيمة.

واندلعت مواجهات عديدة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في كل من الخليل والقدس ورام الله ونابلس.

وأحرق شبان الليلة الماضية برجا للمراقبة تابع لجيش الاحتلال على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية بعد أن هاجموه بالزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر محلية إن شبانا ملثمين ألقوا زجاجات حارقة على البرج الذي يطل على المدينة من الناحية الشمالية فاشتعلت به النيران.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استدعت تعزيزات للمنطقة حيث اندلعت مواجهات في ساعات الليل وسط إطلاق للأعيرة النارية.