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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

للأسبوع الرابع على التوالي، أخبار وصور التظاهرات ضد الفساد في دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصدر عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد.

صحيفة هآرتس:

ارتفاع حاد في متوسط جيل الزواج لدى المتدينين اليهود.

في القدس وتل أبيب وحيفا، أكثر من 10000 شخص تظاهر ضد فساد الحكم الإسرائيلي.

رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، رئيس حكومة متهم بالرشوة عليه الاستقالة.

الدنمارك تشدد إجراءات تقديم المساعدات لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية بعد ضغوطات إسرائيلية.

صحيفة معاريف:

من اليمين ومن اليسار، آلاف شاركوا في التظاهرات ضد الفساد في تل أبيب والقدس.

تحليل : مسموح المطالبة بإسقاط نتنياهو، لكن لا تسموا ذلك حرب ضد الفساد.

60% من الإسرائيليين، على نتنياهو الاستقالة حال قدمت ضده لائحة اتهام.

انتصار إسرائيلي، الدنمارك تشدد إجراءات تقديم المساعدات لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

إسرائيل هيوم:

حمل أحد المتظاهرين ضد الفساد في تل أبيب لمقصلة أثار ضجة، واعتبر الأمر تحريض على نتنياهو.

منسق الاحتلال الإسرائيلي يوآف مردخاي، إبراهيم أبو ثريا لم يقتل برصاص إسرائيلي.

الدنمارك ستوقف دعم المؤسسات الفلسطينية التي تدعم المقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

دولة الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من اليونسكو.

موقع واللا:

آلاف شاركوا في التظاهرات ضد الفساد في القدس وتل أبيب، واليمين فهم أن عليه المشاركة هو الآخر بالحرب على الفساد.

إصابة فتاة بجروح خطرة في تفجير مركبة في بلدة يركا شمال فلسطين المحتلة.

بعد ضغط إسرائيلي، الدنمارك توقف دعم مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية.

اليوم سيخضع عضو الكنيست الإسرائيلي ديفيد بيتان للتحقيق من جديد حول شبهات الفساد ضده.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

مرشحو رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تثير ضجة، واتهامات لها بيتها تعيين مقربين منها.

يمنيون إسرائيليون تظاهر ضد الفساد، ومطالبات بعملية فحص داخلي في حزب الليكود.

وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشه يعلون خلال مشاركته بتظاهرات ضد الفساد، الفساد أخطر من إيران وحماس.

رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، رئيس حكومة متهم بالفساد عليه الاستقالة.

الدنمارك توقف أموال مخصصة لمساعدة منظمات مجتمع مدني فلسطينية.

القناة الثانية الإسرائيلية:

لا عدالة في المحاكم الإسرائيلية، 77% من القضايا تنتهي بصفقات مع النيابة العامة.

اليوم عودة قصيرة لفصل الشتاء.

مقصلة في وسط التظاهرة ضد الفساد في تل أبيب.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

اليوم التحقيق من جديد مع عضو الكنيست ديفيد بيتان وزوجته في قضية الرشوة.

قدماء الليكود يشاركون في تظاهرة ضد الفساد، ويقولون، لا يهمنا مع من نتظاهر، يهمنا من أجل ماذا نتظاهر.

خطة لوزير الإسكان الإسرائيلي، بناء 300 ألف وحدة استيطانية في القدس خلال 20 عاماً.

بسبب ضغوطات إسرائيلية، الدنمارك تقلص المساعدات لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية.

القناة السابعة الإسرائيلية:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين الليلة الماضية في الضفة الغربية.

المقصلة، وال BDS تظاهروا في تل أبيب مساء السبت.

ملثمون فلسطينيون يرشقون مستوطنين بالحجارة قرب قرية مادما.

منسق الاحتلال الإسرائيلي يدعي، المقعد الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا لم يقتل برصاص إسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز تواجده على الطرق في الضفة الغربية لمنع عمليات ضد المستوطنين، ويكثف عمليات البحث عن أسلحة.

الفضائية 20 الإسرائيلية:

حزب الليكود، المقصلة في مظاهرة تل أبيب تحريض على قتل رئيس الحكومة.

مظاهرات ضد الفساد في القدس وتل أبيب.

رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لا يجب التحقيق مع رئيس حكومة حصل سيجار كهدية من صديق.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

مساء السبت، أضرار في عدد من المركبات الإسرائيلية بسبب تعرضها للرشق بالحجارة.

شكوى لدى شرطة تل أبيب ضد حامل المقصلة في تظاهرة تل أبيب ضد الفساد، واعتبار حملها تحريض ضد رئيس الحكومة.

انهيار تظاهرات اليسار ضد الفساد، 500 تظاهروا في القدس، و2000 في تل أبيب.

موقع المونيتور:

حماس تعترف بفشلها في إدارة قطاع غزة، وتقول، ليس لدينا الأدوات والوسائل لحكم قرابة 2 مليون شخص، وشكوك في تطبيق أبو مازن لاتفاق المصالحة، ما لم تتنازل عن ذراعها العسكري.