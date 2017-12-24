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بيروت- الرسالة نت

قال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان سكوت كريغ إن تقريرا إحصائيا للأمم المتحدة أظهر أن 60% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في حالة فقر شديد.

وصرح كريغ قائلا "الشيء المروع حقا في هذا التقرير هو أنه وجد أن ما يقرب من 60% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الآن في فقر مدقع، وهذا يدل على أن الاتجاه هو ازدياد فقر اللاجئين السوريين في لبنان".

ويعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع سكان البلاد، بعدما فروا من الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ ست سنوات. ويعيش أغلب هؤلاء في مخيمات مؤقتة في أنحاء لبنان بسبب معارضة الحكومة إقامة مخيمات رسمية للاجئين.

وفضلا عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، فإنهم يتعرضون لانتهاكات حقوقية وفقا لمنظمات عاملة في هذا المجال، كما يواجهون أصواتا تطالب بإعادتهم قسرا إلى سوريا رغم مخاطر القتل والاعتقال هناك.

الجزيرة نت