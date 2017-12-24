تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نداف ارغمان، أنهم أحبطوا 400 هجوما كبيرا بما في ذلك 13 عملية تفجير و 8 عمليات اختطاف و 94 هجوما مباشرا وتم إحباط 1,100 هجوم محتمل من قبل أفراد ضد الجيش والمستوطنين خلال العام الماضي.

وقال ارغمان فى جلسة مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست صباح اليوم إن "الساحة الفلسطينية في العام الماضي ساحة غير مستقرة للغاية وإن الهدوء مضلل وحماس تحاول بكل ما لديها لتنفيذ هجمات وتقويض استقرار السلطة الفلسطينية".

وتطرق للوضع الأمني في قطاع غزة قائلا: "الواقع أكثر صعوبة من أي وقت مضى وإن عملية المصالحة بين فتح وحماس ستخبرنا ما عما يمكن توقعه بعد ذلك".