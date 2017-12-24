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مؤمن مقداد – الرسالة نت

رحب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، بقرار الدنمارك تشديد المعايير التي تخص دعهما لجمعيات فلسطينية التي تدعم "الإرهاب" وتدعم مقاطعة (إسرائيل).

وقال موقع "والا" العبري إن نتنياهو يناشد جميع الدول الأوروبية باتخاذ مثل هذه الخطوة، زاعما أن الدنمارك لن تكون الدولة الأخيرة التي ستتخذ هذا القرار، "وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة صباح الأحد، مضيفا: "عباس أعلن أنه ينسحب عمليا من العملية السلمية وأنه ليس مهتما إطلاقا بأي مقترح ستقدمه الولايات المتحدة".

وتابع: "الولايات المتحدة قالت إن جذور الصراع في الشرق الأوسط لا تكمن في إسرائيل، بل في إيران وفي الإسلام المتطرف وفي الإرهاب الذي يمارسه، وكل هذه هي حقائق تكتشف أمام عيون الجميع وكل من له عيون وقلب نزيه لا يستطيع أن ينكرها".

وأشار نتنياهو بأنه أوعز لوزارة الخارجية خلال نهاية الأسبوع بالانسحاب من منظمة اليونسكو، "وأعتقد أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة في ضوء التعامل المنحاز وأحادي الجانب والسخيف معنا الذي تتميز به هذه المنظمة، وأيضا على خلفية الموقف الأمريكي الحازم في الأمم المتحدة الذي نرحب به".