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الرسالة نت - وكالات

أشاد الإعلام الإيطالي بالمدافع المهدي بن عطية نجم منتخب المغرب، بعد تألقه اللافت مع فريقه يوفنتوس في مبارياته الأخيرة بالدوري الإيطالي، وتحديدا أمام روما (1-0), ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وأطلقت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" لقب "سور المغرب العظيم" على بن عطية، نظرا لتألقه اللافت في خط دفاع "السيدة العجوز"، واعتبرته أبرز المساهمين في عدم قبول الفريق لأي هدف في آخر 8 مباريات خاضها يوفنتوس في كل البطولات.

وقالت "لاغازيتا ديلو سبورت": "الأسد المغربي شكل ثنائيا رائعا في خط الدفاع مع المخضرم جورجيو كيليني وساهم في عودة اليوفي بقوة في السباق نحو لقب الدوري".

ووصف موقع "كالتشيو نيوز" بن عطية بـ"كلمة السر" التي اعتمدها ماسيميليانو أليعري مدرب يوفنتوس من أجل إعادة الصلابة لخط الدفاع الذى عانى في بداية الموسم من تبعات رحيل ليوناردو بونوتشي نحو الميلان.

من جهتها، لم تخف جماهير يوفنتوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها بمستوى بن عطية، ونجاحه في تعويض بونوتشي بشكل رائع.