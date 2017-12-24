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رام الله-الرسالة نت

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر وتداعيات المخططات التي أعدتها وتعدها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنحاز "لإسرائيل" ولعدوانها وظلمها وانتهاكاتها في التوسع الاستيطاني وتهويد مدينة القدس.

ونددت الدائرة في بيان صحفي الأحد، بمخاطر ما يروج له وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، لخطة بناء استيطانية كبيرة يتم الاعداد لتنفيذها.

وحسب هذا المخطط ستشمل هذه الخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها بـ"القدس الكبرى"، وسيتم بناء غالبية تلك الوحدات في مناطق خارج أراضي48 بحسب المخطط.

وشددت الدائرة على مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس، وتقطيع أواصلها وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها "كعاصمة لإسرائيل".

وأكدت استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين واراضيهم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص، من خلال سلخ أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة مثل كفر عقب شمال القدس ومخيم شعفاط وعناتا، شرق المدينة، بهدف التقليل من عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط تقليل عدد السكان الفلسطينيين، وتحقيق مخطط المقابل "أغلبية يهودية" وإضفاء الطابع اليهودي في المدينة المقدسة.

وحذرت الدائرة من مخاطر المخططات الإسرائيلية ما أعلن عنها وما لم يعلن، على مستقبل المدينة المقدسة والبلدة القديمة ومحيطها.