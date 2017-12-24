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​غزة-الرسالة نت

استقبلت أمس مجموعة مستشفى سانت جون للعيون ممثلة بعضو مجلس الأمناء للمجموعة ماجد أبو رمضان ومدير المستشفى وليد شقورة مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي.

وقدم أبو رمضان شرحًا موجزًا عن سير العمل بمرافق المستشفى وعن أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة من افتتاح المبنى وتجهيزه بأحدث الأجهزة والامكانيات المادية من أجل توفير الخدمة الصحية المُثلى.

وتحدث شمالي مع الطاقم العامل بالمستشفى ومع بعض المرضى الذين تلقوا الخدمة الصحية بالمستشفى والاطمئنان على صحته.

وأثنى على دور الطاقم العامل بالمستشفى سواءً أطباء أو تمريض أو إداريين، وأعرب عن سروره وتقديره وإعجابه بالمستشفى والخدمة الصحية المتوفره خلاله والتي تضاهي الخدمات المُقدمة على مستوى العالم.

فيما رحب شقورة بزيارة شمالي وأكد على أهمية الزيارة وذلك لما تشكله من دعم استراتيجي وحيوي للمستشفى، وأعرب عن شكره لمدير عمليات الأونروا لزيارة المستشفى وما تقدمه الوكالة من دعم للاجئين الفلسطينيين.