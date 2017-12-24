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أبوظبي-الرسالة نت

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد حظر استيراد الطيور الحية من السعودية بسبب تسجيل مرض إنفلونزا الطيور في المملكة.

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، في بيان لها أن قرار الحظر "شمل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية كافة، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًا".

كما حظرت الإمارات استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريًا وبيض المائدة من المنطقة المصابة في مدينة الرياض.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في العاصمة الرياض.

وفي بيان منفصل أصدرته الوزارة السعودية أمس، قالت إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.