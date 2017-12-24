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بكين-الرسالة نت

اختبرت الصين أكبر طائرة برمائية في العالم يوم الأحد في رحلة استمرت ساعة واحدة بدأت من مطار مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغ دونغ الجنوبية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن طائرة "التنين المائي" من طراز "أي جي 600" ويبلغ طولها 37 مترا وطول جناحها 38.8 متر.

ومن المقرر استخدام الطائرة في إخماد حرائق الغابات وعمليات إنقاذ بحرية، إضافة إلى عمليات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تعزز الصين وجودها في السنوات الأخيرة عبر الجزر بناء وقاعدة عسكرية.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى استثمار واسع في التكنولوجيا والأبحاث البحرية والعسكرية والابتكار.

وكانت شركة صناعة الطيران الصينية الحكومية "أفيك" أمضت نحو ثمانية أعوام في تصنيع طائرة أي جي 600 بحيث تساوي حجم طائرة "بوينغ 737".