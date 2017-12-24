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الخليل-الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابا قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، واستولت على مركبة مواطن من بلدة الشيوخ شمالا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن محمود طه (27 عاما)، أثناء محاولته منع اعتقال واحتجاز أطفال بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد عبد القادر أبو حرب من بلدة الشيوخ، واستولت على مركبته.

ونصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات، وقرى، ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت المركبات، ودققت هويات المواطنين.