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أنقرة-الرسالة نت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بصدد اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية، وأشار إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاتصال بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إعلانه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة اليوم الأحد قبيل توجهه إلى السودان لبدء جولة أفريقية قائلا "ستكون لنا خطوات مقبلة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية كالاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز".

وأوضح أن وزارة الخارجية التركية تنسق مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن هذه الخطوات التي تتخذها تركيا "انطلاقا من كوننا رئيسا للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وباتباع العقلانية وبعيدا عن المشاعر وضمن إطار الدبلوماسية الدولية".

وقال أردوغان إنه كان يتوقع أن يتلقى بصفته رئيسا للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي اتصالا من ترمب قبل اتخاذ قراره بشأن القدس. وردا على سؤال بشأن احتمال اتصاله بترمب في الوقت الراهن، قال الرئيس التركي إن ذلك ممكن بشكل أو بآخر لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.

وكانت تركيا قدمت مع اليمن مشروع قرار عربيا إسلاميا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لإبطال أي قرار أو إجراء يفضي إلى تغيير وضع مدينة القدس، وذلك ردا على القرار الذي اتخذه ترمب في السادس من الشهر الجاري.

وفي شأن آخر، صرح أردوغان بأنه ناقش في اتصاله الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نقل المحتاجين للعلاج من المحاصرين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى تركيا لتقديم العلاج الطبي والرعاية لهم.

وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والإغاثية التركية بدأت باتصالاتها مع نظيراتها الروسية لتنسيق عملية نقل هؤلاء المحاصرين إلى تركيا.

ويبدأ الرئيس التركي اليوم جولة أفريقية يزور فيها السودان وتشاد وتونس لمدة أربعة أيام. وقال أردوغان في تصريحاته بمطار أسن بوغا في أنقرة "لنا مع السودان روابط ثقافية وتاريخية قوية وله مكانة استثنائية في قلوبنا، وكانت إدارة السودان وشعبها على رأس البلدان التي قدمت لنا الدعم المعنوي مباشرة عقب الانقلاب الفاشل".