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كفر قاسم-الرسالة نت

هدمت جرافات الاحتلال الأحد منزلاً قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من كفر قاسم بأراضي 48، يعود للمواطن معاذ بدير، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وادعت ما تسمى بـ"دائرة أراض إسرائيل" أن ملكية الأرض الذي بني عليها المنزل تابعة لها.

ويتكون المنزل من طابق واحد] بناه بدير وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته التي تضم 6 أفراد.

وتشكل حراك في الآونة الأخيرة لإنقاذ المنزل من الهدم، بيد أن السلطات أصرت على تنفيذ الهدم.

وجاء قرار الهدم من قبل البلدية بعد أن أبلغت الشرطة نيتها هدم المنزل في الساعات القريبة، وكان سيتكبد صاحب المنزل دفع تكاليف الهدم والتي تصل إلى نحو 40 ألف شيقل.