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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي مهتم بضم لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, فإن غوارديولا مهتم بضم لاعب الوسط البرازيلي فريد من شاختار الأوكراني، وذلك تحسبا للرحيل المحتمل لـ"المخضرم" يحيى توريه.

ورغم تألق فرناندينيو لويس روزا في وسط ميدان السيتي هذا الموسم، إلا أن غوارديولا يريد المزيد من المنافسة على هذا المركز بضم لاعب آخر.

يشار إلى أن فريد انضم لشاختار عام 2013، وتألق "مؤخرا" مع النادي الأوكراني وسجل هدف الفوز على السيتي (2-1), في دوري أبطال أوروبا.