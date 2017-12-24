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غزة-الرسالة نت

أكدت نقابة التمريض في قطاع غزة، دعمها الكامل لجهود المصالحة الفلسطينية، مشددةً على أن ملف الموظفين في غزة "خط أحمر غير قابل للمساومة".

وقالت النقابة، في مؤتمر صحفي، الأحد: "لن نقبل بأي اتفاق يمس بهذه الحقوق، وإن التمكين الفعلي للحكومة عبر بوابة الموظفين وصرف حقوقهم كاملة، وقضيتنا تتمثل في مطالبتنا بحقوق مشروعة، وحق شخصي لكل موظف، وليس مادة قابلة للمساومة".

وطالبت النقابة، بدمج موظفي غزة في سلم إداري ومالي موحد، واعتماد قائمة التوظيف الخاصة بدبلوم التمريض والقبالة الأخيرين، كما طالبت الوفد المصري بالتدخل، والعمل على رفع العقوبات عن قطاع غزة، ورفع الخصومات عن رواتب الموظفين.

وطالبت النقابة، فصائل الشعب الفلسطيني بالضغط من أجل حل ملف الموظفين ودمجهم مع موظفي السلطة، متابعةً: "سنبقى دوماً إلى جانب موظفينا حتى نيل الجميع حقوقهم كاملة".

وترفض حكومة الحمد الله حتى الآن الالتزام باتفاق القاهرة الذي نصّ على دفع سلف للموظفين بغزة، لحين دمجهم في الهيكل الوظيفي.