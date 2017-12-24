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غزة-الرسالة نت

عقدت الجمعية العمومية لرابطة علماء فلسطين اجتماعها لانتخاب مجلس إدارتها الجديد للدورة 2018/2021.

وبعد اكتمال النصاب القانوني تم انتخاب 11 عضواً من أعلى الأصوات، وذلك حسب النظام الأساسي للرابطة.

وتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المنتخب، وذلك اليوم الأحد الموافق 24/12/2017 لاختيار المناصب الأساسية للمجلس، حيث تم انتخاب:

مروان محمد أبو راس رئيس مجلس إدارة الرابطة.

سالم أحمد سلامة نائب الرئيس، ورئيس دائرة القضاء والتحكيم الشرعي.

نسيم شحدة ياسين أمين السر.

عبد السميع خميس العرابيد أمين الصندوق ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية.

صالح حسين الرقب مسؤول فرعي الجنوب.

عاطف محمد أبو هربيد رئيس دائرة العلاقات العامة.

ماهر حامد الحولي رئيس دائرة الإصلاح.

يوسف عواد الشرافي رئيس دائرة الوعظ والإرشاد.

محمد كمال سالم رئيس الدائرة العلمية وشئون البحث العلمي.

صادق عطية قنديل رئيس دائرة الإفتاء.

سميحة حسن الأسود رئيس دائرة العمل النسائي.