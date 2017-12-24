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غزة-الرسالة نت

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي القاذورات والأوساخ في الشبكات لمنع انسدادها وطفح الصرف الصحي في الشوارع والمناطق السكنية.

وذكر مدير لجنة طوارئ الشتاء في البلدية عبد المنعم حميد يوم الأحد أن رمي بعض المواطنين القاذورات في شبكات الصرف يتسبب في طفح المناهل لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان.

وأضاف أن طواقم الصرف الصحي الميدانية تعمل بثلاث ورديات وحتى الساعة 11 ليلًا في الأيام العادية وعلى مدار الساعة في أيام الطوارئ لمعالجة مشاكل الصرف الصحي واستقبال شكاوى المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكترونية والرقم المختصر 115.

وأوضح أن طواقم البلدية عالجت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 2500 إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة، كما تم تعزيل 500 مصرف لمياه الأمطار، وتنفيذ 160 عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف.

وبين حميد أنه تم الشهر الماضي تركيب نحو 650 مترًا من خطوط الصرف الصحي الرئيسة والفرعية، وتعاملت مع 100 شكوى وردت من المواطنين.

ولفت إلى أن تركيب شبكات صرف صحي في بعض المناطق العمرانية الجديدة يتم وفقاً لأولوية التسجيل وتوفر مشاريع جديدة من مؤسسات محلية ودولية.

وأكد مدير لجنة الطوارئ أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عمل محطات الصرف الصحي في المدينة لأنها تحتاج لتيار الكهربائي بشكل مستمر، مبينًا أن البلدية لجأت لتشغيل محطات الصرف الصحي بمولدات الكهرباء لمنع حدوث أزمة بيئية.

ودعا حميد الموطنين في المدينة لإتباع الإرشادات التي نشرتها البلدية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعدم رمي النفايات في الشوارع وفتح أغطية المناهل لمنع طفح مياه الصرف الصحي في البيوت المنخفضة.

وكانت البلدية دعت المواطنين لإرسال الشكاوى التي تتعلق بخدمات البلدية ومنها طفح الصرف الصحي أو تجمعات مياه الأمطار عبر بوابات التواصل الإلكترونية ومنها: صفحة البلدية على فيسبوك، وموقعها على الإنترنت، والتطبيق على الهواتف الذكية، والرقم المختصر 155.