تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة - الرسالة نت

عاد عمار سلمان لتولي تدريب أهلي الخليل, استعدادا للظهور مع الفريق في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وفتحت إدارة أهلي الخليل قنوات اتصال "مؤخرا" مع سلمان، وأقنعته بالموافقة على العودة لتدريب الفريق مجددا.

وكان المدرب المقدسي قد أشرف على أهلي الخليل في مرحلة إياب الموسم الماضي، واستطاع ترتيب أوراق الفريق وأنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 39 نقطة, بفارق الأهداف خلف ثقافي طولكرم.

يشار إلى أن سلمان يعدّ من أبرز المدربين الذي دربوا في الدرجة الممتازة بالداخل المحتل، كما قاد هلال القدس للنجاة من الهبوط، والصعود للمباراة النهائية للكأس, بالإضافة لإحراز لقب الكأس مع أهلي الخليل في ثاني تجاربه بدوري المحترفين.