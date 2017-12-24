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غزة - الرسالة نت

كشف نادي بيت لاهيا عن ثاني صفقاته في الانتقالات الشتوية, استعدادا لانطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى.

وأكد بيت لاهيا أنه تعاقد مع الحارس نضال أبو فول قادما من التفاح, لأجل الظهور معه في الدور الثاني من الدوري.

ولم يلعب أبو فول مع التفاح في الدور الأول, ما جعله يغادر صفوف الفريق بحثا عن تجربة جديدة, ليكون ثاني صفقات "اللهاونة" في الانتقالات الشتوية, بعد شادي بصلة.

يشار إلى أن بيت لاهيا أنهى الدور الأول من دوري الدرجة الأولى في المركز الثالث برصيد 19 نقطة, بفارق الأهداف خلف خدمات البريج.