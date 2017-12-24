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الخليل-الرسالة نت

أصيب 10 طلبة في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، على مدخل كلية العروب التقنية في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكد شهود عيان، أن جنود الاحتلال اقتحموا حرم الكلية، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز وقنابل الصوت باتجاه الطلبة؛ ما أدى إلى إصابة 10 طلبة على الأقل بجروح وحالات اختناق.

وأفاد محمد الجعبري، مدير الهلال الأحمر بالخليل، أن طواقم الهلال، تعاملت مع ثلاث حالات إحداها بالرصاص والحي، واثنتان بقنبله غاز والرصاص المطاط.

وقالت مصادر محلية في مخيم العروب ومصادر إعلاميه عبرية: إن جنديا صهيونيا أصيب بجروح في الرأس جراء رشقه بحجر خلال المواجهات المندلعه على مدخل كلية العروب التقنية.