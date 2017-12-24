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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي, فسخ عقد لاعب خط وسطه الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي.

وقال الجزيرة في بيان صحافي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهينا تعاقدنا مع ديارا بالتراضي, نتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية".

وجاء قرار إدارة الجزيرة بعدما فشل اللاعب في إثبات قدراته، كونه شارك في 5 مباريات فقط بالدوري الإماراتي بمعدل 308 دقائق، دون أن يسجل أو يحرز أي هدف.

يشار إلى أن ديارا انتقل إلى الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فسخ عقده مع مارسيليا.