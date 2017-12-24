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غزة-الرسالة نت

تفقد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، عدداً من مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة، مطلعاً على العمليات التطويرية داخل تلك المراكز.

وشارك في الجولة التفقدية اللواء محمود شاهين مدير عام المالية المركزية، والعميد فؤاد أبو بطيحان مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، واللواء ماهر بنات رئيس هيئة التنظيم والإدارة، والعميد محمود صلاح مدير عام مديرية الإمداد والتجهيز.

وتقوم مراكز الإصلاح والتأهيل بعددٍ من العمليات التطويرية والإنشائية داخل مراكزها تلبيةً لاحتياجات النزلاء، وتوفير الظروف المناسبة لقضاء فترة محكوميتهم.

وشملت الزيارة التفقدية مركز إصلاح وتأهيل النساء، غرب مدينة غزة، ومركز طيبة جنوب مدينة غزة، ومركز إصلاح وتأهيل الوسطى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتناقش أبو نعيم مع مدراء المراكز سير العمليات التطوير والإنشائية القائمة داخل مراكز الإصلاح، والمعوقات التي تواجههم من أجل وضع الحلول المناسبة لها وتذليلها.

وتجول مدير عام قوى الأمن الداخلية، والوفد المرافق له بين أقسام وغرف مراكز الإصلاح والتأهيل، والوقوف عن قرب على حاجات النزلاء.

وثمّن اللواء أبو نعيم الجهود التي تبذلها مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل والكوادر العاملة فيها على ما يقدمونه من خدمات للنزلاء، في سبيل الارتقاء بهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

من جانبهم رحب مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل باللواء أبو نعيم والوفد المرافق له، مثمنين هذه الزيارة التفقدية التي من شأنها أن ترتقي بالمراكز وبالنزلاء إلى ما هو أفضل.