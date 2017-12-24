تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

نقلت وسائل إعلام العبرية عن مصادر في وزارة الحرب (الإسرائيلية) بأنه تم إنجاز بناء حوالي 90% من الحاجز التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق التي تعبر "إسرائيل" من قطاع غزة، مرجحة أن يستكمل انشاءه في غضون أربعة شهور قادمة.

وقالت المصادر إنه جرى الانتهاء من بناء حوالي 90% من الجدار السفلي، زاعمة أن الجدار ساعد في الكشف عن انفاق لحركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" خلال الأشهر الأخيرة، متوقعة أن يساعد على تحديد أنفاق أخرى.

وأوضحت المصادر أن الحاجز التكنولوجي يتكون من جدارين الأول تحت الأرض، والآخر علوي بارتفاع 6 أمتار، إذ سيجري عليه تركيب كاميرات وأجهزة استشعار وأبراج مراقبة وسيتم الانتهاء من تشييده في أوائل عام 2019م.

وأدعت المصادر العبرية بأن جيش الاحتلال كشف نفقًا جديدًا قبل أسبوعين، حفر من منطقة زراعية في منطقة خانيونس جنوب القطاع، ويمتد لبضعة مئات من الأمتار من كيبوتس نيريم ونير عوز والعين الثالثة.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال رونين منيليس إنّ النفق تم تحديده من خلال تكنولوجيا فريدة من نوعها بالإضافة مع جهود الاستخبارات والقدرات التشغيلية، زاعمًا أنه تم تحييده بطرق ابتكارية.