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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

زعم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان أن عدد العمليات الفدائية ومستواها خلال العام الحالي انخفض مقارنة بالعام السابق.

وقال أرغمان خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في "الكنيست" اليوم الأحد: "تمكنا هذا العام من إحباط مخططات لارتكاب 400 عملية فدائية خطيرة، بما في ذلك 13عملية استشهادية و8 عمليات اختطاف.

وبيّن أن عدد هذه العمليات خلال العام الحالي بلغ 54 ، مما يشكل نصف عدد العمليات التي ارتُكبت في العام الماضي 2016.

وأكد أن جهاز الأمن العام كثف كثيرًا أنشطته في مجال الانترنت على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وحتى في مجال مكافحة التجسس وفي مجال محاربة المقاومين.