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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك "نداف أرجمان" أنه تم "إحباط" مئات العمليات للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، محذراً من أن حركة حماس "تحاول تنفيذ عمليات بأي طريقة" بالضفة.

وخلال جلسة نقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي الأحد، وصف أرجمان "الهدوء في الساحة الفلسطينية" بـ"الوهمي"، مضيفاً أن "الساحة الفلسطينية تتغير بشكل كبير خصوصاً بعد قرار ترامب".

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن نداف قال إن "حماس تسعى لزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية والتأثير على السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "الوضع في غزة أصبح يشكل تحدياً كبيراً لنا أكثر من أي وقت سبق".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن الشاباك تمكن من "إحباط أكثر من 400 عملية، من بينها 13 عملية تفجير و8 عمليات لمحاولة اختطاف، وأكثر من 90 عملية طعن"، مضيفاً أن "نسبة العمليات الفلسطينية تقلصت لكن محاولات تنفيذها زادت خصوصا عبر الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة للأسبوع الرابع على التوالي مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي مدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".