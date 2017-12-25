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الرسالة نت - وكالات

بات برشلونة قريبا من حسم المنافسة على "الليغا" مبكرا، بعدما سحق ريال مدريد (3-0), على ملعب "سانتياغو برنابيو", ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وقدّم برشلونة أداء أكثر من رائع، وبدا لاعبوه في حالة بدنية وذهنية أقوى بكثير من التي ظهر عليها نجوم "الملكي".

وعلى الجانب الآخر ظهر ريال مدريد بأداء غير متوقع على مدار الفترتين، فجاء الشوط الأول متوازنا مع إهدار أكثر من فرصة، لكن في الثاني تغير الحال تماما واختفى جميع اللاعبين من المباراة, وظهروا بمستوى سيئ للغاية، ومن حسن حظه أن تألق حارسه كيلور نافاس أسهم في عدم زيادة الغلة لمصلحة برشلونة.

رجل المباراة الأول

ليس جديدا على النجم الأرجنتيني ميسي التألق في مثل تلك المباريات، فقد أصبح جمهور برشلونة ينتظر "الكلاسيكو" الذي يجري على ملعب الريال, لمشاهدة ما سيقدمه "البرغوث".

واستحق ميسي أن يحصل على العلامة الكاملة في مباراة الريال، فقد فعل كل شيء، حيث سجل وصنع هدفا وكرات كثيرة كادت أن تضاعف النتيجة.

ويبدو أن "البرغوث" تكيّف بشكل كبير مع طريقة 4-4-2, بعدما حصل على حرية في الانتقال من الوسط للهجوم، وهو ما جعله أكثر لاعبي برشلونة صناعة للفرص، بعدما أهدى زملاءه 9 كرات سانحة.

الورقة الرابحة

وكان باولينيو جونيور الورقة الرابحة بالنسبة لبرشلونة خلال الشوط الأول على وجه الخصوص، خاصة أنه كان عنصر الخطورة الدائم على مرمى نافاس.

وشارك البرازيلي في وسط الملعب، لكنه عند امتلاك برشلونة الكرة يتحرك للأمام ويلعب دور المهاجم الوهمي القادم من الخلف.

الحسنة الوحيدة

وعلى الطرف الآخر, أنقذ الحارس نافاس ريال مدريد من نتيجة تاريخية، ولم يتوان في حماية مرماه من العديد من الانفرادات والتسديدات خاصة في الشوط الثاني.

ورغم تلقيه 3 أهداف في شباكه، إلا أن الكوستاريكي يستحق لقب أفضل لاعب في ريال مدريد، نظرا لتصديه لكرات خطيرة، كما أن الأهداف لا يسأل عنها في ظل الهشاشة الدفاعية وطرد زميله دانييل كارفاخال.

سيطرة وعجز

وعند الحديث عن المدربين, ظل إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة محافظا على نفس النسق باللعب السريع وعدم العودة إلى الخلف، رغم التقدم بهدفين على أرض غريمه، كما أن كل تبديلاته جاءت لتنشيط وسط الملعب ومنحه حيوية أكبر, وهو ما أسفر عن الهدف الثالث.

وفي الجهة المقابلة، كان زيدان عاجزا تماما عن إيقاف سيطرة برشلونة التي تواصلت من بداية الشوط الثاني وحتى نهايته، كما أن تبديلاته لم تأت بجديد.

ويبدو أن زيدان دفع ثمن التشكيلة الدفاعية التي بدأ بها اللقاء، وعدم الدفع بإيسكو أو غاريث بيل منذ البداية، واستغلال تراجع برشلونة في الشوط الأول.